Bruselas propone reforzar el poder de Frontex y digitalizar el retorno de migrantes

Las nuevas normas permitirán a la agencia "actuar con más rapidez y eficacia" a través de contingentes permanentes en fronteras, una "fuerza de acción rápida" para actuar en situaciones de crisis y un Centro de Vigilancia en Línea para detectar amenazas a las fronteras de la UE.

Además, el Ejecutivo comunitario presentó un nuevo reglamento destinado a digitalizar los procesos de retorno, readmisión y reintegración de migrantes irregulares que contempla reducciones de la carga administrativa y la creación de una interfaz única para todo el proceso.

"Especialmente en lo que respecta a los retornos, podemos y debemos mejorar a la hora de repatriar a quienes no tienen derecho a permanecer en la UE. Y por eso proponemos hoy que Frontex se convierta en el eje central de la UE en esta materia", dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en una rueda de prensa.

Con este nuevo reglamento, Bruselas busca mancomunar los recursos y capacidades operativas de la agencia, aunque recuerda que los Estados miembros "son los principales responsables de la protección de fronteras y del retorno de las personas sin derecho a permanecer en el territorio".

Para ello, la Comisión propuso aumentar el cuerpo permanente de agentes de Frontex hasta los 30.000 mediante la creación de lo que llamó una "reserva europea de fronteras y retorno" de 17.000 agentes que estarán a disposición de los Estados miembros para ser desplegados en su territorio "cuando sea necesario".

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El nuevo reglamento también contempla la adquisición de equipos de tecnología de última generación por parte de la agencia, que actuaría como organismo central de compras en lo que respecta a herramientas digitales y basadas en la inteligencia artificial.

También está prevista la creación de un Centro de Coordinación de Retornos que apoye la planificación de la devolución de migrantes, así como un apoyo "tanto a nivel técnico como operativo" con terceros países para llevar a cabo este tipo de operaciones "respetando los derechos fundamentales y las normas internacionales".

Además, tras "las lecciones aprendidas en la crisis de este año en Ceuta", la Comisión propuso el establecimiento de equipos de seguimiento en línea, una fuerza de reacción rápida y una mejora del intercambio de información en situaciones de crisis.

Con respecto a la devolución de migrantes que han ingresado de forma irregular en territorio comunitario y que no tienen derecho a recibir asilo, la Comisión propuso un nuevo reglamento que digitaliza "los procesos de retorno, readmisión y reintegración en toda la UE".

El objetivo es "simplificar y agilizar los procedimientos administrativos mediante la digitalización, reducir la carga administrativa y mejorar la recopilación y el intercambio de datos", según explicó la CE.

Estas nuevas normas también reforzarán el papel de Frontex en el desarrollo "de una nueva arquitectura digital" para los Estados miembros.

Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (los países) deberán llegar a un acuerdo sobre las propuestas antes de que sean adoptadas formalmente.