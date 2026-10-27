Burnham descarta pago de reparaciones por los siglos de esclavitud en el Imperio británico

"No podemos cambiar nuestro pasado pero sí continuar un diálogo con todos nuestros socios sobre la herencia del pasado. Pero seré claro: No vamos a pagar reparaciones", dijo hoy un portavoz oficial de Burnham a preguntas de los periodistas.

La pregunta respondía a las expectativas puestas en el viaje que el rey Carlos III y la reina Camila emprenden hoy a tres países del Caribe -Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda-, en el que gran parte de la atención está puesta en las referencias que el monarca hará al legado esclavista británico, y si irán acompañadas de petición de disculpas o promesas de compensaciones.

El palacio de Buckingham ha dejado la cuestión en manos del Gobierno, al tratarse de un tema eminentemente político.

En este sentido, el portavoz de Burnham continuó: "Reconocemos por completo la devastadora tragedia del tráfico transatlántico de esclavos y reconocemos que su legado sigue dando forma a las vidas, las comunidades y las sociedades de hoy (pero) ni pagamos ni pagaremos reparaciones".

La presión sobre el monarca para abordar sin tapujos la cuestión ha llegado desde la misma Commonwealth (Mancomunidad de Naciones de excolonias británicas): su secretaria general, la ghanesa Shirley Ayorkor Botchwey, llegó a decir que una petición de disculpas "no haría daño a nadie" y que "ha llegado la hora" de abordar el tema de las reparaciones, según recoge el diario The Telegraph.

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Por el momento, Buckingham se ha limitado a recordar que en sus tres discursos programados durante su viaje, el monarca "no evitará" evocar el legado esclavista británico, pero se da casi por descontado que no llegará al extremo de pedir disculpas.

La esclavitud fue abolida oficialmente en el Imperio británico en 1834, tras dos siglos y medio de intensa actividad entre el continente africano y sus posesiones en el Caribe. Algunas estimaciones llevan la cifra de víctimas de este comercio humano hasta los 3 millones de personas; lo que sí se sabe es que en el momento de su abolición fueron 800.000 los esclavos puestos en libertad.