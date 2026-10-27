Caetano Veloso demanda a un diputado bolsonarista por llamarlo "sinvergüenza" en un acto

En el video publicado conjuntamente por ambos demandados en redes el 19 de octubre, calificaron a los cantantes "de izquierdas" como "vagabundos", que en el argot brasileño significaría "sinvergüenzas", por "no pronunciarse sobre los incendios en la Amazonía".

También acusaron tanto a Veloso como a Gil de ganar dinero a través de las leyes de financiamiento público de la cultura.

Si bien el contenido ya fue retirado de sus perfiles, acumuló alrededor de 288.000 me gusta y 33.000 compartidos en menos de 24 horas.

Veloso, uno de los cantantes más importantes de la Música Popular Brasileña (MPB), sostiene que estas declaraciones son falsas y atentan contra su honor y reputación.

Por esto, pide que ambos publiquen videos de rectificación en las mismas cuentas, con una visibilidad similar a la de la grabación original, así como una indemnización de 50.000 reales (algo más de 9.000 dólares) por daños morales.

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Lucas Pavanato, el segundo diputado federal más votado de la historia en las últimas elecciones, es un conocido influenciador ultraconservador con más de 5,5 millones de seguidores en Instagram.

Saltó a la fama como youtuber conservador, una tarea a la que se dedicó desde 2016, a los 17 años, cuando explicitó su apoyo a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada de Lula.

Actualmente, la Fiscalía de São Paulo investiga al diputado electo por el Partido Liberal (PL) por un presunto delito de odio al haber declarado en otro acto que, en un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro, "colocaría a las minorías en su debido lugar".

Por su parte, Thiago Almar, pieza importante durante la campaña del primogénito de Jair Bolsonaro, afirmó en varias ocasiones en sus redes que está orgulloso de "ir en contra de una clase artística y periodística llena de izquierdistas".