Campañas de desinformación en Estados Unidos evolucionan con las elecciones y la IA

La desinformación se adapta a las etapas electorales, desde el voto por correo, el anticipado y en persona hasta la certificación de los resultados, para "aprovechar la atención de los votantes" y crear narrativas falsas, indicó un informe del Brennan Center al citar un estudio del Centro para un Público Informado de la Universidad de Washington.

Ruby Edlin, estratega de campañas de defensa del Brennan Center, sostuvo en un reporte que las informaciones falsas sobre las elecciones "han proliferado" desde que el presidente Donald Trump "lanzó la mentira de que le habían robado las elecciones presidenciales de 2020".

Como efecto de estos esfuerzos, citó que más de uno de cada cuatro estadounidenses cree que esos comicios, en los que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, fueron "manipulados", aunque funcionarios de seguridad nacional las declararon "las elecciones más seguras de la historia".

Para los comicios de mitad de mandato de noviembre próximo, el Brennan Center identificó dos retos adicionales: el recorte de fondos federales para programas de seguridad electoral de los estados y que la Administración Trump, según afirma, usa agencias gubernamentales para desinformar sobre las votaciones.

Además, Edlin recordó que un reciente estudio del instituto "demuestra lo fácil que es hacer que los chatbots de inteligencia artificial más populares generen contenidos que muestren instancias de fraude electoral, que luego podrían utilizarse para campañas de desinformación, como ya ha ocurrido durante este ciclo electoral".

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"De cara a las elecciones de medio término, es casi seguro que muchos líderes políticos utilicen información falsa para intentar influir en el voto de la ciudadanía", alertó.

El instituto, dedicado a democracia y justicia, identificó cinco temas principales de desinformación antes de las elecciones: la ciudadanía de los electores, el voto por correo, las máquinas de votación, los funcionarios electorales y los resultados electorales.

El centro señaló que Trump "ha repetido una y otra vez la falsa alegación" de que no ciudadanos votan en Estados Unidos, aunque "no ha provisto ninguna prueba que respalde estos dichos", las leyes establecen que solo los ciudadanos pueden participar en comicios federales y los estados tienen controles de verificación.

También indicó que el presidente y otros líderes políticos han buscado restringir y cuestionar el voto por correo, incluso con órdenes ejecutivas, pese a que el propio mandatario ha utilizado este método para sufragar y a que 36 estados permiten a todos los votantes recurrir a él.

Asimismo, apuntó que Trump ha dicho que las máquinas de votación son vulnerables a cualquier ataque, especialmente de gobiernos extranjeros, pero 99 % del electorado vive en jurisdicciones donde puede quedar registro de su voto en papel y "hay salvaguardas comunes entre los estados", como la certificación de los aparatos.

Además, la organización alertó de imágenes en internet que "supuestamente muestran comportamientos indebidos" de autoridades electorales en EE.UU., donde hay 10.000 funcionarios de carrera y casi 800.000 trabajadores en los 130.000 sitios de votación, donde hay capacitaciones, controles y representantes de ambos partidos.

Por último, el centro mencionó el conteo de votos, que tarda en cada estado según sus propias leyes sobre el procesamiento de los votos anticipados, por correo y presenciales, lo que conlleva tiempos que el mandatario ha utilizado, según la organización, para alegar un fraude electoral.

Con base en estas tendencias, el Brennan Center recomienda a los votantes prepararse para las campañas de desinformación, "esperar una proliferación de la misma sarta de rumores aburridos, que ya han sido ampliamente desmentidos", y contactar a sus autoridades locales.