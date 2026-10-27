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Mundo
27 de octubre de 2026 - 18:20

Carney abre un año de negociaciones para estrechar los vínculos con la Unión Europea

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Toronto (Canadá), 27 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este martes que la cumbre Canadá-Unión Europea (UE) que se celebrará el jueves y el viernes en Montreal dará inicio a negociaciones que se desarrollarán durante el próximo año, para estrechar de forma inédita las relaciones entre ambas partes.

Por EFE
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"Este es el inicio de nuevas conversaciones formales, de negociaciones, durante el próximo año", declaró Carney en Ottawa antes de participar en la reunión semanal de su gabinete.

Carney restó importancia a la denominación de la futura relación, que ha sido presentada como la de un "miembro asociado" de la UE aunque es una figura que actualmente no existe, y señaló que lo relevante serán sus efectos sobre los ciudadanos y la economía canadiense.

"La buena noticia es que no importan las denominaciones específicas ni la nomenclatura", afirmó. "Lo que importa es la diferencia que supondrá para la vida de los canadienses" y que Canadá se convierta "en una nación más independiente y soberana".

Funcionarios europeos señalaron este martes que los Veintisiete quieren establecer con Canadá la asociación más estrecha posible sin llegar a la adhesión y esperan definir el nuevo modelo para la próxima cumbre, en 2027.

Pero la reunión de Montreal ha provocado una disputa con el nuevo primer ministro de Quebec, el independentista Paul St-Pierre Plamondon, quien acusó a Ottawa de impedirle intervenir en la cumbre y de no incluir a su provincia en las negociaciones.

Carney rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno federal ya ha celebrado tres rondas de consultas con Quebec. También señaló que St-Pierre Plamondon fue invitado a una cena con los representantes de la UE, pero declinó acudir.

"Ha sido su decisión dejar su silla vacía", respondió Carney.

La futura alianza pretende ampliar la cooperación en comercio, minerales críticos, tecnología, defensa, energía y movilidad de estudiantes y trabajadores especializados, en un momento en que Canadá intenta reducir su dependencia económica de Estados Unidos.

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