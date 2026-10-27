Carney anima a los canadienses a votar para elegir a su representante en Eurovisión

"Canadá va a Eurovisión 2027. Depende de ustedes decidir quién sube al escenario. Voten antes del 5 de noviembre", escribió Carney en inglés y francés en la red social X.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC/Radio-Canada, presentó este martes a los cinco finalistas: William Cloutier, Josiane, Rêve, Talk y Tyler Shaw, procedentes de Quebec, Nuevo Brunswick, Ontario y Columbia Británica.

Los cinco fueron seleccionados entre 325 candidaturas recibidas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre.

Una primera ronda redujo la lista a 15 aspirantes y posteriormente un jurado formado por profesionales de la industria musical y directivos de la radiotelevisión pública escogió a los finalistas.

Los canadienses pueden votar hasta diez veces por su artista favorito antes del 5 de noviembre, mientras que el ganador será anunciado en diciembre. Canadá será el primer país que se incorpora a Eurovisión desde Australia en 2015.