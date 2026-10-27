Catar dice que Irán debe "mostrar buenas intenciones" para la desescalada en Oriente Medio

El responsable de medios del Ministerio de Exteriores catarí, Ibrahim al Hashmi, dijo en una rueda de prensa desde Doha que la región del golfo Pérsico "necesita un nuevo sistema de seguridad" que garantice la soberanía de los países para que "no se agredan los unos a los otros".

"Hemos escuchado declaraciones positivas de la parte iraní respecto a este tema, pero tienen que mostrar buenas intenciones con la suspensión de estas amenazas", afirmó el funcionario, en relación a los ataques de represalia lanzados por Irán contra los aliados árabes de Washington tras el estallido de la guerra a finales de febrero.

Además de garantías para no atacar a otros países, Irán debe "abrir el estrecho de Ormuz, para que estos esfuerzos culminen en crear una región segura y próspera", añadió Al Hashmi.

El catarí se refirió a los distintos esfuerzos para lograr la desescalada que se están llevando a cabo, como la reunión mantenida ayer en Teherán entre Irán y los países del pacto de La Meca -Arabia Saudí, Pakistán y Turquía-, que acordaron continuar las conversaciones para reforzar la paz y la seguridad de la región.

Este encuentro, el primero entre los miembros de este mecanismo de seguridad tripartito e Irán, buscaba reducir las tensiones y apoyar la mediación de Catar y Pakistán para poner fin a la guerra, unos esfuerzos que se están intensificando ante la escalada de tensión con Estados Unidos e Israel.

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Precisamente, medios estadounidenses han informado de preparativos de Washington y Tel Aviv para lanzar una nueva ofensiva contra la República Islámica tras las elecciones legislativas parciales de EE.UU. del próximo 3 de noviembre.

"Son todos esfuerzos regionales que se integran con el fin de rebajar la escalada y poner fin este torbellino de violencia", insistió Al Hashmi.