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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:25

Chile mantiene el tipo de interés en el 4,5 % y advierte de riesgo inflacionario

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Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- El Banco Central de Chile resolvió este martes mantener la tasa de interés referencial en el 4,5 %, pero advirtió que "los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante" para los próximos meses y que será necesaria la "constante evaluación de escenarios alternativos".

Por EFE
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A través de un comunicado, el ente emisor afirmó que si bien se anticipa que la economía local retomará impulso hacia 2027, "no puede descartarse que su debilidad actual sea más persistente que lo previsto".

El Consejo del organismo, cuya decisión fue definida de forma unánime por sus cinco miembros, adelantó que "estará particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando".

La intensificación de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, detalla el comunicado del Banco Central, configuran un panorama de precios de la energía "más adverso" que el considerado en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre pasado, con un aumento del barril de petróleo en torno al 25 % desde entonces.

También en el plano externo, el fenómeno de El Niño -que ha causado estragos en distintas ciudades del país y el continente a través de múltiples eventos extremos- ha comenzado a afectar los precios internacionales, apuntó el Banco Central, "sumándose a las presiones por costos de energía, transporte y fertilizantes asociadas a los conflictos bélicos".

A nivel interno, el organismo explicó que el Índice de Actividad Económica (Imacec) en agosto cayó - 1 % anual, principalmente por el desempeño de la minería; en tanto el indicador no minero creció el 1,4 % en 12 meses debido a la recuperación de algunos sectores más afectados por los temporales que influyeron en el país a mediados de julio.

El desempleo en el país suramericano se ubicó en un 9,6 % en el trimestre junio-agosto, su máximo en cinco años, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Banco Central, que ha mantenido el tipo de interés desde diciembre del año pasado, redujo su previsión de crecimiento para este 2026 pasando de la horquilla del 1 % – 1,75 % proyectada en junio al 0,25 %-0,75 % en septiembre pasado.

Chile creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años.

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