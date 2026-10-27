Cientos de personas despiden a las víctimas de los bombardeos de Jordania contra Siria

El funeral principal tuvo lugar en la aldea de Al Tanf, donde se concentraron la mayoría de los fallecidos, cinco miembros de una misma familia, y contó con la presencia de un gran número de residentes y representantes de las autoridades, según la retransmisión de los medios oficiales sirios.

Los cuerpos, envueltos en mortajas negras, fueron portados por la multitud desde el Hospital Militar de Sanamyn hasta Al Tanf, un árido recorrido durante el que estuvieron acompañados por una marea de asistentes ataviados con trajes tradicionales árabes y uniformes de fatiga.

Por otro lado, otra de las víctimas de los bombardeos identificada como Riad al Karad fue despedida en la ciudad de Deraa, capital de la provincia homónima, también con un funeral multitudinario en el interior de la mezquita Omari.

El cuerpo fue trasladado en procesión hasta un cementerio local, en presencia de centenares de personas.

Las autoridades sirias confirmaron la muerte de siete personas en los bombardeos lanzados por Jordania contra cuatro zonas distintas de la provincia meridional de Deraa, entre ellas tres niños y un anciano de 80 años, mientras que Amán asegura haber acabado con más de una veintena de yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

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Jordania lamentó además las "bajas civiles" causadas en estos ataques.

Las acciones aéreas fueron justificadas como una represalia por un atentado ocurrido el pasado viernes en una iglesia del oeste de Jordania, donde perdieron la vida nueve personas y unas 40 resultaron heridas.