Coalición de las Américas discute en Santo Domingo una mayor cooperación contra el crimen

Durante las jornadas de trabajo, que comenzaron el lunes y terminarán hoy, los participantes diseñan "un plan estratégico operacional y una carta de gobernanza" con prioridades, mecanismos de coordinación y la estructura de funcionamiento de la coalición, señaló la información.

"Estos esfuerzos permitirán fortalecer el intercambio de inteligencia e información, ampliar la cooperación bilateral y multilateral y desarrollar operaciones combinadas orientadas a desarticular las redes criminales, proteger las fronteras y las infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva", indicaron en un comunicado el Gobierno dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, organizadores de la reunión.

En la apertura de la conferencia intervinieron el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos; el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, y el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández.

Los organizadores destacaron que este encuentro "constituye un paso estratégico" para dar una respuesta más coordinada al crimen organizado mediante la integración de capacidades y el fortalecimiento de la cooperación entre los países participantes.

La Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C, sigla en inglés), fue anunciada el pasado 7 de mazo en Miami (EE.UU.) por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión de responsables de Defensa y seguridad pública convocada por su secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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En esa ocasión, los países participantes firmaron un acuerdo de cooperación para enfrentar conjuntamente las amenazas del crimen organizado.

El 11 de agosto, durante un encuentro de seguimiento celebrado en Ciudad de Panamá, se avanzó en la definición de mecanismos para poner en marcha su fase operativa.

"Uno de los principales objetivos de la coalición es trascender las acciones aisladas de interdicción para enfrentar integralmente las estructuras que sostienen las actividades criminales, incluyendo sus redes de financiamiento ilícito, logística y corrupción", agregó la información.

La Coalición de las Américas contra los Carteles está formada por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y Colombia, que fue el último país en sumarse, tras la llegada al poder en agosto del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"Mediante el intercambio oportuno de inteligencia y una mayor coordinación operativa, las naciones procuran limitar la capacidad de expansión de estas organizaciones", agregó la información.

La A3C es una iniciativa independiente pero complementaria al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por la Administración Trump junto a varios países de América Latina, todos con Gobiernos de derecha, para coordinar la cooperación económica, la lucha contra los carteles y otros asuntos de seguridad regional.