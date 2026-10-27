Colombia destina 158 millones de dólares a pagos de salud ante crisis de sistema sanitario

La medida, según informaron este martes fuentes del Ministerio de Salud, permitirá a las entidades promotoras de salud (EPS), entidades intermedias encargadas de garantizar la atención médica de sus afiliados, saldar las deudas que habían contraído durante ese período con los prestadores, que recibirán el dinero directamente una vez verificadas las facturas.

Sin embargo, el mecanismo se limita a las obligaciones correspondientes al periodo definido por el Gobierno y no cubre la totalidad de las deudas acumuladas por las EPS ni los pendientes de atención de otros meses, mientras que los recursos deberán ser devueltos por las entidades beneficiarias.

Los créditos tendrán una tasa de interés equivalente a la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC), sin puntos adicionales, y las EPS tendrán un periodo de gracia de hasta 12 meses, seguido de un plazo de hasta otros 12 meses para amortizar el capital.

El sistema sanitario colombiano atraviesa una crisis financiera marcada por las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas, las dificultades en el flujo de recursos y denuncias por corrupción sobre el manejo de los recursos públicos.

Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda global de las EPS con 232 instituciones ascendía a 25,7 billones de pesos (unos 8.130 millones de dólares) a diciembre de 2025.

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A su vez, el déficit patrimonial conjunto de 23 EPS se situó en 18,7 billones de pesos (unos 5.914 millones de dólares) en junio de 2026, según un análisis del observatorio independiente Así Vamos en Salud.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella atribuye parte de la crisis a decisiones de la Administración de Gustavo Petro (2022-2026), entre ellas la intervención estatal de varias EPS y los cambios en la gestión de los recursos sanitarios, que, según sostiene, no consiguieron frenar el deterioro financiero de esas entidades.

El Gobierno presentará este martes un tablero de seguimiento en línea para consultar la evolución de los pendientes de medicamentos y procedimientos, con información sobre los pacientes identificados, los registros de servicios y las atenciones reportadas como cerradas o aún pendientes.

Con corte al 20 de octubre, según indicadores conocidos por EFE, el sistema registraba 1.849.649 personas identificadas, de las cuales 1.377.799 tenían pendientes relacionados con medicamentos o procedimientos.