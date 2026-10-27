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Mundo
27 de octubre de 2026 - 21:35

Comisión Federal Electoral de EEUU sufre caída de su sistema a una semana de los comicios

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Washington, 27 oct (EFE).- El sistema electrónico de presentación de informes de financiación electoral de la Comisión Federal Electoral (FEC) de EE.UU., que supervisa la financiación de las campañas, dejó de funcionar el lunes por la noche y continuaba inactivo el martes por la tarde, a una semana de las elecciones de medio mandato, sin que la agencia haya revelado la causa de la interrupción.

Por EFE
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El sistema permite a las campañas electorales, los partidos políticos y los comités de acción política (PAC) presentar información sobre sus ingresos y gastos, por lo que la caída coincide con un período de mayor exigencia de transparencia sobre la financiación de las campañas.

De acuerdo con The Washington Post, la FEC informó el martes de que su personal de tecnología de la información trabajaba para restablecer el servicio.

La agencia comenzó a investigar el problema alrededor de las 21:30 hora local del lunes (1:30 GMT del martes) y confirmó la caída del sistema de presentación de documentos aproximadamente una hora y media después, según su página de estado.

Los funcionarios de la comisión se negaron a comentar a solicitud de The Washington Post las causas de la interrupción, incluido si se trataba de un ataque informático.

La incidencia se produce en un momento de debilidad institucional para la FEC, que desde mayo de 2025 carece del cuórum de cuatro miembros necesario para adoptar decisiones oficiales. La comisión, integrada por seis puestos, cuenta desde octubre de ese año con solo dos comisionados, ambos demócratas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó en febrero a dos republicanos para cubrir vacantes en la comisión, pero el Senado todavía no los ha confirmado.

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