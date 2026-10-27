Comité Nobel espera que regreso de Machado a Venezuela refuerce a la oposición democrática

"El comité expresa su esperanza de que su regreso refuerce a la oposición democrática y su lucha pacífica por la democracia", señaló en un comunicado esta institución, encargada de otorgar el Nobel de la Paz.

La opositora Machado recibió el galardón "por su trabajo incansable para promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", resalta el Comité Nobel, que la considera una figura "clave" en las exigencias de elecciones libres de la oposición.

"Mucho ha cambiado en los últimos meses, pero la tarea sigue siendo urgente: Venezuela todavía necesita una transición democrática basada en los derechos fundamentales, la participación política y elecciones libres", consta en el comunicado.

La líder opositora apareció el domingo en una iglesia católica del pueblo de Santa Rosa en el estado Lara (oeste) tras anunciar que se encontraba de regreso a Venezuela, tras permanecer casi un año fuera en medio de unos siete intentos fallidos para su ingreso por supuestos impedimentos, de acuerdo con su equipo.

Machado entregó un mes después de recibir en diciembre pasado en Oslo el Nobel al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla conmemorativa del galardón, un gesto polémico que ella justificó como un acto de "gratitud" por sus acciones para encaminar la "libertad" en Venezuela.

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Su decisión, que recibió amplias críticas de la clase política noruega, llevó al Instituto Nobel a recordar que el premio es inseparable del ganador e intransferible y que un laureado no puede compartirlo con otros ni transferirlo una vez que ha sido anunciado.