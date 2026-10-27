Con un 5,6 % escrutado, el Likud gana las elecciones, seguido de Yashar! y Juntos

A las 3:00 hora local (1:00 GMT), cinco horas después del cierre de colegios, el conteo de los comicios generales israelíes solo alcanza 320.800 papeletas de 908 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios.

El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT).

La participación final en las elecciones israelíes de este martes alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la registrada en los últimos comicios de 2022 y la cifra más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las ciudades árabes.

Los sondeos a pie de urna dan como ganador de las elecciones al Likud de Netanyahu, pero a su bloque de partidos no le otorga la mayoría para gobernar. El bloque de la oposición le superaría en escaños, pero tampoco tendría la mayoría necesaria.

Por ello, los partidos árabes se presentan como la llave para un posible gobierno opositor.