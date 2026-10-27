Condenan a 23 años de cárcel a extranjero por explotación sexual de 16 menores en Colombia

Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2017, cuando las autoridades capturaron en flagrancia a Pool Buleje durante un operativo en una finca en Copacabana, donde celebraba una fiesta junto a las 16 adolescentes.

El hombre fue hallado culpable de los delitos de "demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años y suministro a menor de edad".

La sentencia establece además que, una vez cumpla la pena impuesta en la cárcel, el extranjero deberá ser expulsado del territorio colombiano.

Según la investigación, liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, el condenado contactaba y captaba a las víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles dinero, regalos, viajes, alcohol y drogas.