Copa refuerza la ayuda con otras doscientas carpas para víctimas del terremoto en Panamá

La línea aérea panameña dijo -en un comunicado- que con este nuevo aporte "aproximadamente 1.000 personas podrán salir de los albergues y regresar a sus terrenos o instalarse cerca de sus hogares en refugios temporales, dando así un primer paso hacia la recuperación de su vida cotidiana".

La disponibilidad de estas nuevas carpas, que se suman a otras cien donadas hace una semana, permitirá además el cierre de cinco albergues, según el comunicado.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, señaló que desde el primer momento en la aerolínea han querido "contribuir de manera concreta a las necesidades de las familias afectadas".

"Estos nuevos refugios permitirán que muchas personas puedan dejar los albergues y estar nuevamente cerca de sus hogares, mientras comienza un proceso de recuperación que sabemos tomará tiempo", explicó el ejecutivo, que aseguró que seguirán "acompañando este esfuerzo e identificando" dónde pueden seguir aportando.

La aerolínea indicó que desde el inicio de la emergencia han apoyado a las comunidades afectadas con la donación en total de trescientas carpas familiares y doscientos toldos.

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A esto se suma la entrega de 1.200 galones de agua, transporte de medicamentos, pañales, leche para bebés y niños y otros insumos de primera necesidad.

También colaboradores voluntarios de la aerolínea han participado en la preparación y entrega de la ayuda.

El potente terremoto de magnitud 7,7 en Panamá sacudió la zona más rural del país y arrasó pueblos cerca del epicentro en la península de Azuero, donde miles de personas quedaron a la intemperie; con casi 2.000 viviendas totalmente destruidas, lo que afectó a unas 6.300 personas, y más de 4.850 inmuebles con daños parciales, que perjudicó a unas 16.000 personas.

Además, según los informes oficiales, más de 5.700 personas se mantienen alojadas en 160 albergues.