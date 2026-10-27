Costa dice al líder de la Lista de Estudiantes que Serbia debe tener gobierno cuanto antes

Costa dice al líder de la Lista de Estudiantes que Serbia debe tener gobierno cuanto antes

Bruselas, 27 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, habló este martes con Ilija Srdanovic, líder de la Lista de Estudiantes, formación vencedora en las elecciones legislativas en Serbia, sobre la necesidad de que el país cuente con un nuevo Gobierno lo antes posible mediante una transición pacifica.