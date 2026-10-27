Costa dice al líder de la Lista de Estudiantes que Serbia debe tener gobierno cuanto antes

"Acabo de mantener una agradable conversación telefónica con el doctor Ilija Srdanovic. Le he felicitado por la victoria electoral de la Lista Estudiantil en Serbia", indicó Costa en un mensaje a través de redes sociales.
Dejó claro que "la prioridad ahora es constituir el Parlamento y el nuevo Gobierno sin demora, mediante una transición pacífica y respetando plenamente los resultados electorales"
"El lugar de Serbia está en la Unión Europea. Estamos dispuestos a apoyar su camino hacia Europa, centrándonos claramente en las reformas que el pueblo serbio ha reclamado: el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa", recalcó el político portugués.
El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de Serbia desde hace 12 años, reconoció el pasado domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes, creada por los universitarios que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo, que encabeza el cardiólogo Ilija Srdanovic.