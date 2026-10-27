Cuba afirma que EE.UU. busca "someter" a "algunos" países latinoamericanos

"Lo nuevo pudiera ser la aplicación de la 'doctrina Monroe'. La obligación a la que someten a varios Gobiernos de América Latina los postulados del Gobierno actual de Estados Unidos y que algunos se someten a esas presiones", afirmó Martínez en una entrevista con EFE, sin mencionar explícitamente a estos países.

En concreto, criticó que frente al bloqueo contra Cuba, "la posición que había sido un consenso en América Latina y el Caribe fue rota del año pasado, cuando algunos Gobiernos decidieron no acompañar la resolución cubana. Ya sea por ausentarse del voto, abstenerse o votar en contra, lo cual es excepcional y algo muy contradictorio".

El embajador cubano cargó, de este modo, contra el "circo de mentiras" y "el cerco criminal" de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la isla caribeña.

Ante ello, destacó la posición de México que ha mostrado "un apoyo sostenido a la soberanía e independencia de Cuba, y eso se refleja en la posición firme del Gobierno de México y de la sociedad civil mexicana".

Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente esta resolución no vinculante, que en 2025 obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

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En 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Este año, más de treinta oradores intervendrán en el debate, cuya votación está prevista para mañana, cuando la Asamblea General se pronuncie por trigésima cuarta vez sobre el tema.

El informe de Cuba que se someterá a votación este 28 de octubre refleja un impacto económico del embargo de 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord, según los datos oficiales.

La isla sitúa en más de 178.700 millones de dólares las pérdidas acumuladas a lo largo de seis décadas.

Al debate este año se sumará un pronunciamiento en contra del bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, que cortó todas las importaciones de combustible al país caribeño.