Cuba afirma que trabaja con México para retomar los "envíos energéticos" a la isla

"No uso el término aliado porque no es típico en nuestro lenguaje político, pero sí hablamos de un país hermano con el cual tenemos excelentes relaciones. Y se está trabajando en retomar esos envíos energéticos", indicó Martínez en entrevista con EFE en la sede de la embajada cubana en Ciudad de México.

El diplomático remarcó que "efectivamente, mediante un acuerdo comercial entre una empresa cubana y la empresa (petrolera estatal) Pemex se exportaban combustibles a Cuba. Cuba pagaba por esos combustibles regularmente y ese convenio se detuvo".

"Por lo tanto, no recibimos combustibles en Cuba enviados por México. No le puedo precisar la fecha exacta, pero este año dejaron de enviarlo", señaló Martínez.

El embajador cubano destacó que, no obstante, hay una estrecha "colaboración" entre ambos países en sectores como el agrícola, con el envío de fertilizantes mexicanos, y el sanitario, con médicos cubanos que trabajan en decenas de municipios rurales de México para mejorar la producción de alimentos en Cuba, o los médicos cubanos que trabajan en decenas de municipios rurales en el país.

"Las manifestaciones de generosidad, de humanismo y de solidaridad de México y Cuba son permanentes, desde su Gobierno y de su población. El 80% de los mexicanos rechazan el bloqueo a Cuba y apoyan que el Gobierno de México ayude a Cuba. Esos datos no son despreciables", subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

México reconoció a comienzos de año que había frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte del gobierno del presidente Estados Unidos, Donald Trump, quien ha elevado las presiones sobre La Habana, aunque indicó que ha seguido enviando ayuda humanitaria.

A finales de 2025, México se configuró como el principal proveedor de petróleo y derivados a Cuba, elevando el costo geopolítico en su relación con Estados Unidos, que impulsó restricciones de abasto a la isla desde Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar en Caracas a comienzos de enero de este año.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha reiterado en varias ocasiones que los envíos humanitarios son parte de la tradición de la política exterior mexicana, tras el bloqueo económico a la isla que se mantiene desde hace décadas por parte de Estados Unidos.