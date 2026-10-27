Cuba espera un "mayoritario reclamo" contra el embargo pese a "cínicas presiones" de EEUU

"Hoy 27 de octubre participaremos en la primera jornada de debate del proyecto de resolución de la Asamblea General contra el bloqueo de EE.UU. contra Cuba", puntualizó en la red social X el ministro de Exteriores isleño, que presenta en Nueva York por trigésimo cuarta vez consecutiva esta resolución no vinculante.

Cuba llega a estas votaciones en medio de una de las peores crisis de la isla, en un año marcado por un bloqueo petrolero y sanciones secundarias impuestas por Washington, así como por una escalada de tensiones bilaterales por denuncias de presiones de EE.UU. a los Estados miembros de la ONU para influir en el sufragio.

"A pesar de las burdas y cínicas presiones del gobierno estadounidense contra los Estados miembros de Naciones Unidas, sabemos que será de esa política criminal y del cerco energético. Será demostrado que Cuba No Es Una Amenaza, El Bloqueo Sí.", insistió Rodríguez.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, compartió en la red social X el mensaje del canciller cubano con la frase: "Estaremos atentos" y señaló que el Gobierno cubano cree "en la verdad y en la solidaridad mundial".

"La comunidad internacional no puede permitir que la hagan cómplice del castigo colectivo al que EE.UU está sometiendo al pueblo de Cuba", añadió.

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La resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba" ha recibido desde 1992 el apoyo en la ONU de la inmensa mayoría de la comunidad internacional.

El informe que Cuba defiende desde esta jornada en Nueva York y que se someterá a votación este 28 de octubre, refleja un impacto económico del embargo de 8.056 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra récord, según los datos oficiales.

La isla sitúa en más de 178.700 millones de dólares las pérdidas acumuladas a lo largo de seis décadas por ese embargo.

Al debate de este año se sumará un pronunciamiento en contra del bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, que cortó todas las importaciones de combustible al país caribeño.

El embargo a Cuba está en vigor formalmente desde el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba un embargo comercial y financiero sobre la isla.