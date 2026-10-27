Daños materiales en Riad tras interceptar misiles en plena escalada con los hutíes

El portavoz de Defensa Civil indicó en un breve comunicado que "la caída de restos procedentes de dos misiles balísticos -lanzados por la milicia terrorista hutí- tras su interceptación y destrucción" causó "daños materiales en un edificio, una obra en construcción y un vehículo".

No obstante, el organismo saudí no especificó el lugar concreto donde cayeron los restos ni si hubo víctimas.

Anteriormente, la coalición militar liderada por Arabia Saudí en el Yemen en apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente había anunciado la destrucción de dos misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes hacia Riad.

El anuncio de la coalición se produjo poco después de que el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmara que las fuerzas rebeldes habían alcanzado con un misil balístico la refinería de Ras Tanura, una de las principales instalaciones de la petrolera estatal Aramco en la provincia Oriental saudí.

Más tarde, Sarea también informó de un ataque con misil balístico contra el Ministerio de Defensa en Riad que, aseguró, "logró un impacto directo".

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Asimismo, el portavoz hutí afirmó que atacaron "dos aviones de transporte militar con dos misiles balísticos: el primero en el aeropuerto de Najrán y el segundo en la base aérea Rey Jalid, en Jamis Mushait", ambos situados en el suroeste saudí.

También atacaron con un dron el Aeropuerto Internacional de Abha, lo que "provocó la interrupción del tráfico aéreo" en el aeródromo, indicó Sarea.

Los ataques se producen en pleno recrudecimiento de las acciones rebeldes con drones y misiles contra instalaciones civiles y energéticas saudíes, sobre todo en la capital, Riad.

Los hechos se enmarcan en la escalada militar más amplia entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital y amplias zonas del norte y oeste del Yemen, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido.