Delcy Rodríguez cree que excluir a Rusia del mercado mundial del gas es un "grave error"

"Esta cumbre nos convoca a fortalecer el diálogo y la cooperación en la industria gasífera. Pretender excluir, por ejemplo, a Rusia de la fórmula gasífera internacional ha demostrado ser un grave error que hoy pagan pueblos del mundo", manifestó Rodríguez en un video publicado por el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela.

Asimismo, consideró "indispensable" fortalecer la cooperación entre los países miembros del Foro y llamó a "promover el desarrollo de cadenas globales de suministro de gas, intercambiar capacidades técnicas y avanzar en el uso del gas natural como energía abundante y sostenible para todos los sectores de la economía".

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo este martes durante su intervención en la cumbre que Rusia está interesada en continuar la cooperación energética con Venezuela y mantiene consultas, al respecto, con Caracas y "terceros países".

"Los operadores económicos rusos invirtieron miles de millones de dólares en el sector energético de Venezuela, confiamos en que esta cooperación continuará", declaró Putin, al comentar la intervención telemática en el foro de Rodríguez.

Putin señaló que Rusia está lista para trabajar "con las autoridades de Venezuela", así como con sus socios venezolanos y "representantes de terceros países".

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"Llevamos a cabo consultas tanto con las instituciones gubernamentales como con compañías interesadas de otros, quiero subrayar, terceros países", indicó, en clara referencia a Estados Unidos.

En la actualidad, Estados Unidos ejerce el control mayoritario de más de la quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela y supervisa la comercialización del petróleo venezolano en virtud del acuerdo bilateral firmado entre Caracas y Washington en agosto pasado.

Este acuerdo otorga a empresas estadounidenses como North American Blue Energy Partners (NABEP) el control operativo de 17 yacimientos estratégicos por un período de hasta cien años.

El pasado miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea seguirá aplicando las sanciones que ha impuesto a Rusia, especialmente las energéticas, hasta que concluya la guerra en Ucrania.

La política alemana recordó entonces que fue Rusia el que "cortó el suministro de gas a Europa" a raíz de la invasión de Ucrania que inició en febrero de 2022.

"Rusia no es un proveedor de energía de confianza, ya que prefiere utilizar la dependencia energética como arma para chantajear a otros", subrayó Von der Leyen, quien agregó que "esa es una lección que Europa nunca olvidará".