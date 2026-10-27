Detenido un hombre con un cuchillo en un acto electoral de los Demócratas en Tel Aviv

"Mientras escoltaban a una figura pública en el parque Mesila (en Tel Aviv), los agentes presentes observaron un objeto sospechoso que sobresalía de debajo del abrigo de un hombre que se encontraba en las inmediaciones. Tras interceptarlo para realizar una inspección, hallaron un cuchillo en su poder", dijo la Policía al respecto en un comunicado.

El sospechoso, un residente de Jerusalén de unos 20 años, fue detenido y trasladado a la comisaría de Lev Tel Aviv para ser interrogado, añade el texto.

Desde Los Demócratas tildaron el incidente de "intento de apuñalamiento" y aseguraron que el sospechoso se acercó a Golán "de manera amenazante", siendo bloqueado por los guardaespaldas.

"La incitación y la violencia no nos amedrentarán. Este es el resultado directo de la maquinaria venenosa de Netanyahu y sus agentes cataríes", dijo Golán en un comunicado.

"No queremos imaginar cómo podría haber terminado este incidente si no hubiera sido por la campaña que llevó a cabo el partido, la cual dio lugar a que el Shin Bet asumiera la responsabilidad de la seguridad de Golán", añadió el partido en otro comunicado posterior.

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La ley israelí no contempla ninguna jornada de reflexión, por lo que los líderes políticos se encuentran inmersos hoy en diversos actos electorales y visitas enmarcadas en los comicios.