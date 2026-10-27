Detienen al director y a vigilantes de cárcel de máxima seguridad de Paraguay tras fuga

El contingente policial ingresó al Centro Penitenciario Martín Mendoza, antes conocido como 'Emboscada', como parte de las investigaciones que lidera la Fiscalía tras la fuga de dos reos, quienes escaparon el domingo sin ser detectados por los guardias custodios.

"Estamos hablando de unos casos de liberación de personas privadas de libertad", advirtió el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a la radio ABC Cardinal, quien confirmó la detención del director de la cárcel, Pablo Abel González, y el jefe de seguridad del centro, Aldo Galeano.

El ministro dijo que la Fiscalía ordenó la detención de ambas autoridades tras recibir las declaraciones de cuatro guardias penitenciarios, quienes también fueron arrestados por su presunta complicidad en la fuga de los internos Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba.

En imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la cárcel, difundidas por la prensa local, se aprecia a los hombres salir por una pared sin barrotes y luego descender un alto muro ayudados por una sábana de tela.

Nicora destacó este martes que en la cárcel se debían realizar requisas diarias, para verificar que los reos no tuvieran herramientas como para romper los barrotes, ni fabricar cuerdas para descender de las celdas y escapar.

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"Evidentemente aquí no se cumplieron esos protocolos, hay mucha complicidad", afirmó Nicora, quien describió el caso como "muy grave".

Posteriormente, el jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado, informó a periodistas que también fue detenido este lunes el subjefe de seguridad de la penitenciaria, Mario Cristaldo.

Delgado reveló además que hallaron "irregularidades" dentro de la cárcel, entre ellas, una "celda vip" con "muchas comodidades", habitada por al menos siete reos, en una zona no permitida.

El Ministerio de Justicia ordenó el lunes la intervención de la cárcel de Emboscada y abrió "una investigación exhaustiva" para determinar responsabilidades "en todos niveles", según un comunicado de la institución.