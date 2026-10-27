Dinamarca se muestra escéptica sobre contactos de Noruega y Finlandia con Putin

La conversación, realizada por iniciativa de Støre y Stubb y en consulta con Kiev, fue un seguimiento de la reunión de la semana pasada en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y el mediador de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff.

"Soy muy escéptica sobre esta iniciativa noruega y finlandesa. No ha sido coordinada con el resto", dijo Frederiksen al canal danés TV2 desde Helsinki, donde participa en la reunión de líderes del Consejo Nórdico.

Frederiksen defendió que Europa debe mantenerse unida "en vez de ir en solitario" y dijo no ver ninguna señal de que Rusia "quiera la paz".

"No sé qué piensan esos dos países que se puede lograr con esto. Ya hemos resaltado con anterioridad en claros mensajes del resto de Europa que cuando otros van por libre y, por ejemplo, han viajado a Moscú, es importante que los europeos estemos juntos", afirmó la primera ministra danesa.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se mostró también crítico con la llamada, aunque de forma más moderada, y dijo tener "expectativas bajas para este tipo de conversaciones".

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"Mantener conversaciones que puedan dividir la voz europea es arriesgado, aunque no digo que lo hayan hecho. Todavía no sé de qué se habló ", dijo desde Helsinki Kristersson, en declaraciones recogidas por el periódico Dagens Nyheter.

Kristersson considera sin embargo que conversaciones que hagan que Rusia esté dispuesta a una paz "bajo las condiciones de Ucrania" son "por supuesto buenas".

En la llamada con Putin, se discutieron "la guerra de agresión rusa contra Ucrania, las labores diplomáticas para acabar con la guerra y para promover la paz y la estabilidad en Europa", según un comunicado conjunto de los gobiernos noruego y finlandés.

Ambos países resaltaron que el objetivo de la llamada era transmitir un mensaje "directo" a Putin y que está también relacionada con las negociaciones que Ucrania y Rusia reanudarán en el mes de noviembre, tras meses de pausa en el diálogo.

Støre y Stubb se encontraron el pasado día 20 en Oslo con Zelenski y el enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff, que al día siguiente se entrevistó en San Petersburgo con Putin.

Ucranianos y rusos acordaron con los mediadores estadounidenses reanudar las reuniones directas entre sus respectivos negociadores y los propios emisarios de la Casa Blanca en el mes de noviembre.