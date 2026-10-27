Ecuador aumenta su producción petrolera en 19.521 barriles diarios con 10 nuevos pozos

Ecuador aumenta su producción petrolera en 19.521 barriles diarios con 10 nuevos pozos

Quito, 27 oct (EFE).- La empresa pública de petróleo, Petroecuador, informó este martes de que incorporó en octubre diez nuevos pozos que aportan actualmente 19.521 barriles diarios de petróleo a la producción del país.