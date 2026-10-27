Ecuador aumenta su producción petrolera en 19.521 barriles diarios con 10 nuevos pozos

Estas incorporaciones forman parte de la campaña de perforación orientada a aprovechar el potencial de los campos petroleros y sostener su capacidad productiva, indicó en un comunicado.
Entre los nuevos pozos, el de mayor producción es Auca P252H UI, con 3.640 barriles diarios. Le siguen Shushufindi T-241 UI, con 3.229; Auca L-245H UI, con 2.290; y Dureno A-002CA, con 1.658 barriles diarios.
Petroecuador recordó que, en lo que va de 2026, se han perforado 94 pozos con inversión pública y privada, y que hasta diciembre se prevé incorporar otros 19 pozos para fortalecer la capacidad productiva de los principales campos petroleros.
A estas acciones se suma el programa de reacondicionamiento de pozos, una actividad técnica que permite recuperar y optimizar la producción de infraestructura ya existente.
Durante 2026 se han ejecutado un total de 651 trabajos de reacondicionamiento de pozos, detalló la empresa pública.
Estos resultados -agregó- constituyen un respaldo clave para el sostenimiento de la producción petrolera sobre los 370.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd).
La producción acumulada de crudo al mes de septiembre de 2026 alcanzó un cumplimiento de casi el 98 % de la meta establecida, señaló al anotar que, con estas intervenciones, buscan aprovechar de manera eficiente los recursos petroleros, sostener la producción y contribuir a la generación de ingresos para el Estado ecuatoriano.
El ingreso por las exportaciones de petróleo es uno de los principales rubros que alimentan el presupuesto general del Estado.