Eduardo Bolsonaro niega que su hermano Flávio se haya fugado de Brasil tras su derrota

Eduardo dijo al portal UOL que eran "mentira" los rumores sobre una supuesta huida del senador ultraderechista, después de que la Corte Suprema de Brasil le ordenara a este último la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación sobre lavado de dinero.

"Eso es la izquierda queriendo justificar acciones en su contra", afirmó por mensaje en Whatsapp.

El hermano del candidato derrotado vive en EE.UU. desde 2025 para evitar lo que él tacha de "persecución judicial" y la semana pasada sugirió que Flávio Bolsonaro siguiera sus pasos en caso de perder los comicios presidenciales.

Esa declaración fue citada por el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes para justificar la orden de entrega de pasaportes por un supuesto riesgo de fuga, poco después de la conclusión del escrutinio.

Tras ser notificado de la orden el lunes en la mañana, Flávio Bolsonaro aseguró que entregaría los pasaportes y que se defendería de esa "aberración".

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Por otra parte, la Dirección de Migraciones de Argentina afirmó hoy que "no tiene registros" de la entrada del senador ultraderechista en el territorio, mientras que el portavoz de la Presidencia del país, Adrián Ravier, aseguró que este no ha pedido asilo.

Las especulaciones se desataron después de que el medio argentino 'Infobae' informara sobre una presunta salida del candidato presidencial hacia Argentina, desde donde tomaría un vuelo privado en dirección a EE.UU.

Bolsonaro obtuvo un 48 % de los votos en los comicios del domingo, frente al 52 % del presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva.