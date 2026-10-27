EEUU suaviza su borrador sobre el Sáhara, pero mantiene propuesta de renombrar misión ONU

El nuevo borrador, distribuido esta semana a los miembros del Consejo de Seguridad y al que tuvo acceso EFE, introduce cambios respecto a la primera versión presentada la semana pasada y sigue siendo objeto de negociación entre los integrantes del órgano, según fuentes diplomáticas.

El Consejo de Seguridad prevé votar este viernes la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), que expira al día siguiente.

Estados Unidos, encargado de redactar la resolución, debe lograr al menos nueve votos favorables de los quince miembros del Consejo de Seguridad para que salga adelante, sin que ninguno de los otros cuatro miembros permanentes -Rusia, China, Francia y Reino Unido- vote en contra.

El nuevo borrador estadounidense reitera la propuesta, ya incluida en la versión de la semana pasada, de rebautizar la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) como Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minuso) a partir del 1 de noviembre de 2026.

La versión anterior planteaba reducir al menos a la mitad los efectivos de la misión antes del 31 de enero de 2027 y poner fin a su componente de mantenimiento de la paz el 30 de abril, para transformarla en una misión política especial hasta finales de octubre de ese año.

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Sin embargo, el borrador de esta semana no fija esos plazos y pide a la secretaría general de la ONU que presente antes del 30 de enero de 2027 propuestas detalladas sobre la estructura y el personal de la misión.

Según este nuevo texto, el Consejo decidirá posteriormente sobre el futuro de la misión y su posible transformación.

En el plano político, el borrador mantiene la propuesta de autonomía marroquí, ampliada y actualizada, como "única base" para continuar las negociaciones, y considera que una autonomía genuina bajo soberanía de Marruecos es "la solución más viable" para el Sáhara Occidental, de acuerdo con los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluido el derecho a la autodeterminación.