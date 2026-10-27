Eisenkot dice que "hará "todo lo posible" para formar un gobierno sin Netanyahu

En su comparecencia ante los candidatos y simpatizantes de su partido, tres horas y media después del cierre de colegios, Eisenkot aseguró que después de unos comicios con una participación tan alta -la mayor desde 1999- "sería un error ir a elecciones de nuevo".

A falta de un escrutinio que transcurre lento, cuando tan solo se conocen los resultados de 128 de los más de 12.000 colegios electorales, los sondeos a pie de urna dan como ganador al partido de Netanyahu, pero no otorgan a su bloque la mayoría para formar gobierno.

Sin llegar tampoco a la mayoría, el bloque liderado por Eisenkot recabaría más escaños que el de Netanyahu, por lo que dependería para gobernar del apoyo de los partidos árabes, a lo que Eisenkot no se negó de forma explícita.

En la misma línea han ido los líderes opositores de los partidos Juntos (tercero en las encuestas) y Demócratas (cuarto), que en sus discursos no han rechazado explícitamente -ni tampoco hablado abiertamente- de un gobierno con las formaciones árabes.

"Un líder digno aceptaría esta moción de censura popular y anunciaría hoy mismo su retirada de la vida política", le dijo Eisenkot a Netanyahu durante su discurso.

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Eisenkot se refirió, sin mencionarla expresamente, a la amenaza de una nueva ofensiva a Irán que ha dejado entrever en la campaña Netanyahu, y a la que según diversas informaciones se negó Estados Unidos.

En este sentido, recordó a los responsables de seguridad israelíes que "Netanyahu es un primer ministro de transición, que carece tanto de mandato como de la confianza de la ciudadanía".

"Recuerden que ustedes sirven al Estado y exclusivamente a los intereses de los ciudadanos de Israel. Manténganse firmes y resueltos frente a cualquier intento de desafiarlos. Cuentan con mi respaldo pleno y absoluto", les dijo Eisenkot, general y ex jefe del Ejército israelí.

Y avisó a Netanyahu con este mensaje: "No te atrevas a utilizar la seguridad de Israel para tus propios fines políticos".

Para el líder de Yashar!, "millones de israelíes están cansados ​​de una cultura de mentiras, cansados ​​del fracaso, y cansados ​​de la división y la incitación", por lo que ahora "comienza un camino que debe culminar en la formación de un gobierno sionista".

Entre los principios de ese gobierno, citó una ley que incluya a los judíos ultraortodoxos en el servicio militar obligatorio y su compromiso de desmantelar al grupo islamista palestino Hamás.