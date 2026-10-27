ABC
27 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
14º
Máx
26º
undefined 2026-10-28
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
25º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
27 de octubre de 2026 - 21:00

Eisenkot dice que "hará "todo lo posible" para formar un gobierno sin Netanyahu

Imagen sin descripción

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El líder opositor israelí Gadi Eisenkot afirmó que hará "todo lo posible para formar un gobierno sionista" que represente "a todos los ciudadanos de Israel por igual", después de unas elecciones en las que los israelíes votaron, añadió, "en contra de la continuación de (Benjamín) Netanyahu como primer ministro".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En su comparecencia ante los candidatos y simpatizantes de su partido, tres horas y media después del cierre de colegios, Eisenkot aseguró que después de unos comicios con una participación tan alta -la mayor desde 1999- "sería un error ir a elecciones de nuevo".

A falta de un escrutinio que transcurre lento, cuando tan solo se conocen los resultados de 128 de los más de 12.000 colegios electorales, los sondeos a pie de urna dan como ganador al partido de Netanyahu, pero no otorgan a su bloque la mayoría para formar gobierno.

Sin llegar tampoco a la mayoría, el bloque liderado por Eisenkot recabaría más escaños que el de Netanyahu, por lo que dependería para gobernar del apoyo de los partidos árabes, a lo que Eisenkot no se negó de forma explícita.

En la misma línea han ido los líderes opositores de los partidos Juntos (tercero en las encuestas) y Demócratas (cuarto), que en sus discursos no han rechazado explícitamente -ni tampoco hablado abiertamente- de un gobierno con las formaciones árabes.

"Un líder digno aceptaría esta moción de censura popular y anunciaría hoy mismo su retirada de la vida política", le dijo Eisenkot a Netanyahu durante su discurso.

Eisenkot se refirió, sin mencionarla expresamente, a la amenaza de una nueva ofensiva a Irán que ha dejado entrever en la campaña Netanyahu, y a la que según diversas informaciones se negó Estados Unidos.

En este sentido, recordó a los responsables de seguridad israelíes que "Netanyahu es un primer ministro de transición, que carece tanto de mandato como de la confianza de la ciudadanía".

"Recuerden que ustedes sirven al Estado y exclusivamente a los intereses de los ciudadanos de Israel. Manténganse firmes y resueltos frente a cualquier intento de desafiarlos. Cuentan con mi respaldo pleno y absoluto", les dijo Eisenkot, general y ex jefe del Ejército israelí.

Y avisó a Netanyahu con este mensaje: "No te atrevas a utilizar la seguridad de Israel para tus propios fines políticos".

Para el líder de Yashar!, "millones de israelíes están cansados ​​de una cultura de mentiras, cansados ​​del fracaso, y cansados ​​de la división y la incitación", por lo que ahora "comienza un camino que debe culminar en la formación de un gobierno sionista".

Entre los principios de ese gobierno, citó una ley que incluya a los judíos ultraortodoxos en el servicio militar obligatorio y su compromiso de desmantelar al grupo islamista palestino Hamás.

Lo
más leído
del día

01
Política
Indagan por presunta corrupción pública al titular del Congreso, Bachi Núñez
Ver más
02
Política
Una enardecida hermana de Zenaida denuncia amenazas y se despacha contra Celeste y Lilian
Ver más
03
Política
Caso Zenaida Delgado: Así están los votos para expulsarla a horas de su definición
Ver más
04
Policiales
Retiran tobillera, pero igual dejan preso a multimillonario chino requerido en extradición
Ver más
05
Política
Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes
Ver más

Te puede interesar