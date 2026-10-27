El canciller de Cuba y el embajador de EE.UU. ante la ONU discuten en medio de la sesión

Durante la intervención del estadounidense, la delegación cubana empezó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, mientras el canciller cubano se dirigía a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz.

Antes, el estadounidense, que llevaba unos minutos de intervención, había arremetido contra el expresidente Fidel Castro y contra la "sociedad cubana supuestamente comunista", acusando al exmandatario de "enviar a miles de personas homosexuales, cristianos, afrocubanos y otros a campos de concentración".

Entonces, Rodríguez se dirigió contra la tribuna y pidió entre gritos al presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, que llamara al orden al representante estadounidense.

"Imaginen qué ocurre cuando alguien hace estas preguntas en La Habana, y no en una sala llena de embajadores y cámaras. Imaginen qué les ocurre a esas personas si esta es la intimidación y la perturbación que vemos aquí", declaró Waltz mientras denunciaba haber sido interrumpido.

Tras reproches cruzados y gritos entre ambos representantes, Rahman amenazó con suspender la sesión.

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Finalmente dio la palabra al cubano, quien acusó al estadounidense de "mentir descaradamente" y estar teniendo "una actitud indigna".

"Está atentando contra la dignidad del pueblo y del Gobierno de Cuba", aseveró.

"El señor Waltz vuelve a mentir, y le deseo un futuro mejor en otras funciones, pero en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad su desempeño deja mucho que desear", agregó.

Después, el estadounidense continuó con su intervención, interrumpida en ocasiones con golpes sobre la mesa por la delegación cubana.

La Asamblea General acoge este martes y miércoles el debate de la propuesta de resolución contra el embargo de EE.UU. a Cuba.