El congreso Tomorrow.Blue Economy reunirá a más de 120 expertos en su quinta edición

El encuentro, que pretende promover proyectos vinculados a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico, se celebra en el marco de Smart City Expo World Congress 2026 y reunirá a empresas, administraciones públicas, centros de investigación, empresas emergentes e inversores.
Todo ello con el objetivo de acelerar soluciones para las actividades económicas relacionadas con los océanos, mares, lagos y ríos, ha informado la organización en un comunicado.
Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa; el Port de Barcelona; el World Ocean Council (WOC); Oceanovation, y Smart Ports: Piers of the Future, el congreso contará también con el respaldo de dos encuentros internacionales especializados, Global Blue Finance Summit (BlueFIN) y Sustainable Ocean Summit (SOS).
Entre los ámbitos que centrarán los debates figuran la descarbonización del transporte marítimo, las tecnologías digitales y los datos oceánicos, la biotecnología marina, la acuicultura sostenible, los mercados de carbono azul, la resiliencia de las zonas costeras y la protección de la biodiversidad.
Entre los ponentes figuran la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo; la directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul del Port de Barcelona, Emma Cobos; el consejero delegado del Aquaculture Stewardship Council, Chris Ninnes, y el consejero delegado y director general del World Ocean Council, Stewart Sarkozy-Banoczy, entre otros.
La edición de 2026 se articulará en torno a cuatro encuentros y programas especializados que cubrirán distintas fases de la cadena de valor de la economía azul, desde el desarrollo de soluciones innovadoras hasta su financiación y expansión.