El congreso Tomorrow.Blue Economy reunirá a más de 120 expertos en su quinta edición

El congreso Tomorrow.Blue Economy reunirá a más de 120 expertos en su quinta edición

Barcelona, 27 oct (EFE).- Más de 120 expertos internacionales participarán en la quinta edición de Tomorrow.Blue Economy World Congress (TBEWC), que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona para analizar los retos y las oportunidades de la economía azul.