El ECDC enviará un equipo de expertos a Nigeria por la extensión de la epidemia de ébola

Los expertos epidemiológicos proporcionarán apoyo técnico y asesoramiento a la delegación de la Unión Europea (UE) en Abuja (la capital de Nigeria), informó en un comunicado el ECDC, que ha ofrecido también asistencia a las autoridades nigerianas en la vigilancia, rastreo de contactos y control y prevención de las infecciones.

El ECDC ha proporcionado apoyo desde el inicio del brote de ébola en mayo pasado, en coordinación con el Grupo de Trabajo de la UE sobre Salud y colaborando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras autoridades.

"De acuerdo con la evaluación de amenaza más reciente, la probabilidad de infección para personas de Europa que vivan o estén de viaje en las áreas afectadas en Kenia y Nigeria es baja, siempre que sigan las precauciones recomendadas", señaló el ECDC en un comunicado.

El ECDC considera "muy baja" la probabilidad de que el virus se propague en Europa, así como el riesgo para la población de la UE.

Según el último informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, la epidemia de ébola ha superado los 10.000 casos confirmados, incluyendo 4.887 muertos.

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Se han registrado un total de 10.060 infecciones confirmadas, con una tasa de letalidad del 48,6 %.

Además, 2.684 pacientes se han recuperado de la enfermedad hasta el momento, y la tasa de seguimiento de contactos se sitúa en un 81,6 %.

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global- ya superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.