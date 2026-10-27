El embajador de EE.UU. ante la ONU sugiere cambios en la votación sobre el embargo a Cuba

"Van a ver cómo cambia esa votación mañana. El mundo está despertando a estas duras verdades", declaró Waltz a un grupo de periodistas a las puertas del Consejo de Seguridad tras su intervención en la Asamblea.

Aunque se espera que la resolución vuelva a ser aprobada por trigesimocuarta vez, será clave observar qué países cambian de bando, especialmente entre los de América Latina y el Caribe, donde recientemente han tomado posesión mandatarios alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una de las incógnitas es si Argentina y Paraguay mantendrán el voto en contra que emitieron por primera vez el año pasado, y si algún otro país se sumará a ellos. En 2025, Ecuador y Costa Rica también se desmarcaron del respaldo mayoritario al texto al pasar del voto favorable a la abstención, en una votación en la que el apoyo a la resolución cayó de 187 a 165 países.

La Asamblea estará también pendiente de si países como El Salvador, República Dominicana y Venezuela participan esta vez en la votación, después de ausentarse de la del año pasado.

El resultado permitirá comprobar si el avance de la derecha en la región tras la llegada al poder de nuevos presidentes en Chile, Honduras, Perú o Colombia, se traduce también en cambios de voto sobre Cuba.

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En su turno de palabra en la Asamblea, el representante estadounidense acusó a las autoridades cubanas de utilizar estas resoluciones para presentar ante su población el respaldo internacional como un apoyo al Gobierno, pese a las condiciones de pobreza que denunció.

Waltz llamó a los Estados miembros de la ONU a votar este miércoles en contra del texto presentado por Cuba, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano"

"No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano. El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto. Son ellos quienes están amenazando a los países con represalias por este voto", declaró Waltz durante su intervención, marcada por un enfrentamiento con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Defendió también que "no existe el bloqueo" a la isla.

Desde hace unos días, Cuba acusa a Estados Unidos de intentar influenciar a algunos países para que cambien el sentido de su voto y se opongan al texto que presenta La Habana.

El año pasado, el texto contó con el voto a favor de 165 Estados miembros, 12 abstenciones y el voto en contra de 7 países: EE.UU., Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.

El texto ha llegado a recibir hasta 189 votos a favor. Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones, a excepción de la de 2016, durante la Administración de Barack Obama, cuando Washington se abstuvo.