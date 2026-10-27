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Mundo
27 de octubre de 2026 - 16:00

El Emir de Catar pide ayuda a Putin para solucionar la situación en el estrecho de Ormuz

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Moscú, 27 oct (EFE).- El Emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, pidió este martes ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, para arreglar la situación en torno al estrecho de Ormuz, bloqueado debido a la guerra entre EE.UU. e Irán.

Por EFE
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"Nosotros, señor presidente, tenemos una gran confianza en usted en lo que se refiere al arreglo de la situación en el estrecho de Ormuz y otras crisis en la región", señaló Al Thani al comienzo de su reunión con Putin.

Catar, un país mediador al igual que Pakistán en el conflicto, subrayó que "valora mucho el papel de Rusia en la búsqueda de una solución a la crisis", según la agencia Interfax.

"Debido a la actual tensión entre EE.UU. e Irán, por supuesto, existe un efecto negativo y consecuencias para toda la región", dijo, y aludió tanto al cierre del estrecho como a lo que llamó "crisis en el sector energético".

Por su parte, Putin respondió que el Memorándum de Islamabad, firmado con mediación pakistaní y catarí, "mantiene su actualidad como fundamento para avanzar en el proceso negociador".

"Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo que depende de nosotros para ayudar en la solución de este difícil y grave problema (...) Como usted sabe, desde el mismo comienzo del conflicto en Irán Rusia aboga por el cese de las acciones militares y la búsqueda de una salida político-diplomática", señaló.

En cuanto al gas -Catar es uno de los mayores afectados, especialmente las exportaciones de gas licuado-, Putin subrayó que de la coordinación entre ambas potencias gasísticas "depende en gran medida la estabilidad del mercado energético".

Recordó que la oferta cayó considerablemente en un corto espacio de tiempo, pero la demanda no ha disminuido, por lo que llamó a "optimizar" las rutas de suministro con operaciones entre los principales exportadores partiendo de su localización geográfica

Al respecto, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, cuyo país mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, llamó hoy a Putin a solucionar los problemas de la región "sin la injerencia de Estados Unidos".

"Sinceramente, considero que podemos trabajar en todos los problemas que tenemos en la región sin injerencia de EE.UU. Nosotros mismos podemos solventar todos los problemas. No hay que esperar la ayuda estadounidense", dijo Pezeshkian durante su reunión con Putin, según la agencia TASS.

El mandatario iraní criticó la política de la Casa Blanca y su impacto en el mercado energético al intervenir en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), conocido como la 'OPEP del gas', que tuvo lugar este martes en Moscú y a la que asistió también el Emir catarí.

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