El FBI entra a mansión en California en investigación a excongresista por agresión sexual

Swalwell renunció a su puesto como representante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras recibir varias denuncias de agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a desestimar sus aspiraciones a gobernador de su estado.

El registro de este martes, que ha sido desvelado por medios estadounidenses, se suma a otro que se produjo en agosto pasado en la vivienda de Swalwell en Washington, en el transcurso de una operación que terminó también con varios dispositivos electrónicos del expolítico confiscados en el aeropuerto de San Francisco (California).

El FBI mantiene abierta una investigación federal contra Swalwell por las denuncias de al menos cuatro mujeres, entre ellas una exempleada, que lo acusaron de conducta sexual inapropiada o violación.

En concreto, su exasistente ha asegurado que la agredió sexualmente en dos ocasiones tras una noche de copas.

Además de esta denuncia, otras tres mujeres relataron a la cadena CNN que sufrieron conductas sexuales inapropiadas, como el envío de fotos de desnudos y mensajes explícitos del entonces representante sin que ellas lo pidieran.

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La carrera del político de 45 años empezó a hundirse cuando medios de comunicación sacaron a la luz las acusaciones de varias mujeres, y se vio forzado a abandonar el Congreso tras trece años en la institución.

"Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí", declaró Swalwell cuando dejó su escaño.