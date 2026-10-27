El festival de "artes y discapacidad" vuelve a Venezuela con el apoyo de la UE

En una nota de prensa, la UE detalló que el festival 'DiverFest' está dividido en tres tiempos. El primero, pautado del 2 al 6 de noviembre, consistirá en un espacio enfocado en el trabajo directo, la investigación y el intercambio de saberes con personas con síndrome de Down.

El segundo tiempo, entre el 11 y 15 de noviembre, incluye "intensas jornadas" de danza, teatro, pantomima, talleres, charlas, conferencias y presentaciones de libros "centrados en el arte, la discapacidad y la innovación tecnológica aplicada a este sector".

El tercero, del 17 al 21 de noviembre, tendrá una programación virtual en su mayoría -excepto la clausura, que será presencial- sobre laboratorios de danza inclusiva, lenguaje de señas en el teatro y otras actividades pensadas "especialmente para personas con condiciones de discapacidad, movilidad reducida o que se encuentran en el interior del país".

El DiverFest es el resultado de un proyecto de cooperación entre Producciones DV y la Embajada de Francia en Venezuela, y el respaldo de la Asociación Civil Apoye. Este año amplió su alcance y sumó a la delegación de la UE en Caracas como nuevo aliado.

El festival -que tuvo su primera edición en Venezuela en 2025- está dedicado a "visibilizar, promover y potenciar el talento artístico de personas con discapacidad, fomentando la inclusión cultural y la igualdad de oportunidades a través de las artes escénicas y visuales", subrayó la UE en la nota.