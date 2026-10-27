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Mundo
27 de octubre de 2026 - 18:50

El FMI y Argentina acuerdan una tercera revisión del programa de préstamo

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Washington, 27 oct (EFE).- El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de Argentina han acordado una tercera revisión del instrumento de préstamo que permitiría al país suramericano acceder a unos 900 millones de dólares adicionales.

Por EFE
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Esta cantidad -que equivale a unos 600 millones en derechos especiales de giro (DEG)- estaría disponible una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe la mencionada revisión.

Con este monto adicional son ya unos 16.700 millones de dólares a los que logra acceso Argentina dentro del programa de financiación a 48 meses que se acordó en abril de 2025 por un valor total de 20.000 millones de dólares.

La entidad destacó en un comunicado que el estricto programa de ajuste del Gobierno de Javier Milei que respaldada el FMI "sigue arrojando resultados notables, a pesar de un contexto global más complejo".

El organismo subrayó que las políticas fiscales y monetarias han favorecido la desinflación y fortalecido las reservas de Argentina, que superaron la meta de junio en unos 4.000 millones de dólares.

También resaltó los avances en la obtención de financiamiento y las reformas estructurales, que asegura que están deparando exportaciones récord e inversiones aprobadas por más de 76.000 millones de dólares bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de Argentina (RIGI).

El FMI indica que se ha alcanzado un acuerdo con respecto a "un conjunto equilibrado de políticas" que buscan consolidar la desinflación y potenciar el crecimiento y entre las que son clave las políticas fiscal y monetaria, el fortalecimiento del colchón de reservas y la capacidad de financiamiento o la reformas estructurales.

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