El Gobierno de Canadá busca excluir la enfermedad mental como único motivo de eutanasia

El proyecto de ley, presentado en la Cámara de los Comunes, modificaría el Código Penal para establecer expresamente que una persona no puede recibir MAID únicamente por padecer una enfermedad mental.

De aprobarse, la medida evitaría que el próximo 17 de marzo de 2027 expire la actual exclusión por razones psiquiátricas, después de que Ottawa aplazara en varias ocasiones la ampliación del programa ante las dudas de expertos sobre la posibilidad de determinar cuándo una enfermedad mental es irremediable.

El ministro de Justicia, Sean Fraser, ya anunció a principios de octubre que el Ejecutivo canadiense no seguiría adelante con esa ampliación por la falta de consenso médico y las deficiencias en el acceso a servicios de salud mental en algunas comunidades. El proyecto sigue, además, las recomendaciones de un comité especial del Parlamento.

El proyecto introduce también un cambio significativo al permitir que personas diagnosticadas con enfermedades graves e incurables que previsiblemente les harán perder de forma permanente la capacidad para consentir, puedan solicitar por adelantado la asistencia médica para morir.

Entre las condiciones previstas figura que el paciente se encuentre en una fase avanzada de deterioro irreversible y sufra dolores físicos o psicológicos persistentes e intolerables que no puedan aliviarse razonablemente.

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La aplicación de esas solicitudes dependerá también de que cada provincia adopte la legislación necesaria. Quebec permite desde octubre de 2024 las solicitudes anticipadas para determinados pacientes con enfermedades graves e incurables, como el alzhéimer.

Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 y amplió en 2021 el acceso a personas cuya muerte natural no fuese razonablemente previsible, después de que el Tribunal Superior de Quebec declarase inconstitucional el requisito federal de excluir de la MAID a pacientes con enfermedades graves e incurables que no se encontrasen próximos a la muerte.

Fue precisamente esa decisión del tribunal quebequés lo que abrió la puerta a que el Gobierno canadiense considerase ampliar el acceso a MAID a personas con enfermedades mentales como única razón para solicitar la eutanasia.

Al tramitar la reforma de 2021, el Parlamento excluyó inicialmente los casos en los que una enfermedad mental fuese la única condición médica, pero incorporó una cláusula que preveía levantar esa exclusión en 2023. La fecha fue aplazada primero hasta 2024 y posteriormente hasta el 17 de marzo de 2027.