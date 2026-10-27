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Mundo
27 de octubre de 2026 - 22:15

El Kospi surcoreano sube más de un 5 % en la apertura tras resultados de SK hynix

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Seúl, 28 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía más de un 5 % en la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el renovado optimismo por la inteligencia artificial (IA) tras la publicación de los resultados trimestrales del fabricante de chips de memoria surcoreano SK hynix.

Por EFE
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Transcurrida la primera hora de negociación, el indicador ganaba 282,32 puntos, hasta los 5.920,66. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se anotaba una subida del 3,48 %, o 25,91 puntos, hasta las 769,74 unidades.

En este contexto, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 subiera más de un 5 % durante un minuto.

La tendencia al alza del parqué surcoreano tiene lugar después de que el segundo mayor fabricante de semiconductores, SK hynix, informara de ganancias de más de 39,7 billones de wones (unos 28.600 millones de dólares) y un aumento de más del 300 % en ventas por la fuerte demanda de chips en el tercer trimestre del año.

Tras el anuncio, que superó las estimaciones de los analistas, SK hynix subía un 3,5 % en la Bolsa surcoreana, mientras que su rival Samsung Electronics, valor de referencia local, registraba una subida del 5,7 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se alzaban cerca del 5 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor registraba un aumento del 3,1 %, y su empresa hermana Kia también se incrementaba un 1,6 %.

En la industria de defensa, Hanwha Aerospace aumentaba un 4 %, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, notificaba ganancias del 2,84 %, y LIG Defense & Aerospace de un 3,27 %.

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