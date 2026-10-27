El Likud pide ampliar el horario de votación en Israel

"El Likud ha presentado una solicitud para ampliar el horario de votación. ¡Salid a votar Likud!", señaló la formación derechista en un comunicado publicado en sus canales.

Poco después de publicarse la noticia, el partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), encabezado por el exconvicto Itamar Ben Gvir, se sumó a la petición para prolongar la votación más allá de las 22.00 hora local (20.00 GMT), alegando la elevada afluencia de electores y las largas esperas en los colegios electorales.

Sin embargo, la Comisión Electoral Central afirmó, según recoge el canal 12 de la televisión israelí, que solo había tenido conocimiento de la supuesta petición a través de los medios de comunicación y que no había recibido ninguna solicitud oficial del partido del primer ministro.

Según este medio, el órgano electoral indicó que, por el momento, no tenía intención de ampliar el horario de votación y recordó que todos los electores que lleguen a sus colegios electorales antes de las 22.00 podrán ejercer su derecho al voto.

La petición se produce en una jornada electoral en la que la participación alcanzó el 55,7 % a las 16.00 hora local, la cifra más alta registrada a esa hora en la historia del país, y 8,2 puntos superior a la de los comicios de 2022, según la Comisión Electoral Central.

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El opositor Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, rechazó la iniciativa del Likud y sostuvo que no se había producido ningún incidente excepcional que justificara una ampliación del horario. Ese partido afirmó en un comunicado que la petición buscaba "sentar las bases para cuestionar la integridad de las elecciones" y acusó a Netanyahu de "continuar difundiendo falsedades" durante la jornada electoral.

Los reñidos comicios de este martes son clave para el futuro político del primer ministro, cuyo bloque se enfrenta al opositor encabezado por Eisenkot.

Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3,25 % del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.