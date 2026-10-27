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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:40

El ministro israelí Ben Gvir pide esperar resultados definitivos: "La noche es joven aún"

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), Itamar Ben Gvir, pidió este martes esperar a los resultados definitivos de las elecciones, después de que los sondeos a pie de urna situaran a la oposición en mayoría y al Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, como las formaciones más votadas.

Por EFE
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"La noche es joven aún", afirmó Ben Gvir durante su primera intervención tras la publicación de los sondeos, y expresó su esperanza de que se cumplan los resultados de la encuesta a pie de urna del Canal 14 de la televisión israelí, que mantiene una línea editorial favorable a la derecha y proyecciones que contrastan con el resto de sondeos.

Ben Gvir también criticó la posibilidad de que el Likud de Netanyahu forme un Gobierno de unidad que incluya al dirigente opositor Gadi Eisenkot, un escenario que calificó de "error terrible" y que, a su juicio, supondría "renunciar a los intereses del Estado israelí".

Los sondeos dan una victoria a Netanyahu en elecciones generales con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Según estos datos, los partidos árabes obtendrían 17 y 18 escaños frente a los 10 que obtuvieron en las elecciones de 2022, lo que los podría convertir en clave para la formación de un Gobierno opositor.

Las proyecciones apuntan a un retroceso de dos escaños para la ultraderecha, representada por Otzma Yehudit y Sionismo Religioso, el partido de Betsalel Smotrich, a los que los sondeos atribuyen doce diputados, frente a los catorce que obtuvieron en las últimas elecciones.

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