El Parlamento de Venezuela abre convocatoria de postulación para magistrados del Supremo

El Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 12 personas de la sociedad civil y 11 diputados, detalló que los interesados en la postulación deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad, según una publicación de Telegram del Parlamento.

Asimismo, los postulados se comprometen a renunciar a cualquier militancia político-partidista y a no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con magistrados del TSJ, así como con la presidenta, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el controlador general, los rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

El proceso de recepción de postulaciones inicia mañana miércoles y concluirá el próximo 11 de noviembre, de acuerdo al Legislativo. Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el 11 de diciembre.

Igualmente, el Comité de Postulaciones Judiciales abrió el proceso para designar al nuevo director de la Escuela Nacional de la Magistratura y a inspector general de tribunales.

La renovación del TSJ es parte de los acuerdos que alcanzó en agosto pasado un sector opositor y el chavismo en una mesa de diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

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De forma paralela, funciona un consejo de siete juristas, cuatro de ellos de confianza de la oposición, como un filtro adicional para garantizar equidad en el máximo tribunal.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.