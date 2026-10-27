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Mundo
27 de octubre de 2026 - 19:55

El peruano David Silva niega haber usado IA para escribir su novela premiada en México

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Lima, 27 oct (EFE).- El escritor peruano David Silva Rojas negó este martes haber usado la inteligencia artificial para escribir su novela 'Donde el agua trabaja', luego de que se suspendieran las actividades relacionadas con la presentación de su obra, premiada por la editorial mexicana Almadía, tras una denuncia que señaló que contiene un 99 % de texto generado con IA.

Por EFE
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"Soy el autor de 'Donde el agua trabaja'. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla", señaló Silva Rojas en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Instagram.

El autor, que firmó su comunicado en la ciudad peruana de Ica, donde se desarrolla la trama de su obra, remarcó que la novela "surgió de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que llegan a Ica para trabajar en el sector agrícola".

"Conservo versiones anteriores del manuscrito, mi cuaderno de notas y materiales relacionados con la investigación que dio origen a la novela", añadió antes de indicar que ha reunido todo esa material para entregarlo a la editorial Almadía.

Silva Rojas, quien es abogado, consideró "que los resultados de una herramienta de detección, por elevados que sean sus porcentajes, no deberían tomarse como una prueba definitiva de cómo fue escrita una obra sin examinar otros elementos".

El escritor manifestó, además, su "profundo respeto" por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, quienes integraron el jurado que premió a su novela, así como por la editorial Almadía, por lo que sostuvo que considera "importante que la revisión se realice con cuidado y que sus conclusiones estén respaldadas por hechos".

"Por ahora, mi prioridad es colaborar con la editorial y aportar los documentos que permitan examinar mi proceso de escritura", concluyó.

La editorial Almadía anunció el pasado viernes que iba a realizar una "revisión detallada" y suspendería las actividades relacionadas con la presentación de la obra de Silva Rojas, tras una denuncia publicada en España que señaló que la obra premiada contiene un 99% de texto generado con IA, según las conclusiones del detector Pangram.

El sello editorial y la Fundación Ventosa-Arrufat informaron que abordarán la polémica "con seriedad" y "sin anticipar conclusiones", con el objetivo de velar por su compromiso con los lectores y por respecto a su confianza.

El autor fue galardonado con 415.000 pesos (unos 20.000 euros) en la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, un certamen cuyas bases prohibían expresamente el uso de herramientas de IA generativa en la escritura.

En ese sentido, Almadía subrayó que el autor firmó bajo contrato no haber recurrido a este tipo de tecnología y que así lo confirmó de manera personal, y advirtió sobre los riesgos de delegar a máquinas la autoridad para juzgar la procedencia de la creación literaria, por lo que ratificó que dedicará "el tiempo y atención necesarios" a las verificaciones de este caso.

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