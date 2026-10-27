El petróleo de Texas baja un 0,57 % pendiente de contactos entre Irán y Arabia Saudí

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,58 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo, que sigue completamente marcado por los acontecimientos geopolíticos en Oriente Medio, arrancó la jornada ligeramente a la baja después de que este lunes el ministro de Defensa de Arabia Saudí y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, mantuvieron conversaciones directas en Teherán sobre la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra Riad.

Además, también estuvieron presentes funcionarios de Pakistán, país mediador en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"Las noticias de que numerosos funcionarios de países con vínculos con Irán se encontraban en Teherán para tratar de alcanzar una solución diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán dieron a los mercados cierta esperanza de que una escalada no fuera un desenlace probable después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos", aseguró el analista Tom Essaye en su informe Sevens Report.

Esaaye apuntó que los inversores "se aferran" a cualquier esperanza que vaya en una dirección contraria a la reanudación de los ataques a gran escala entre Washington y Teherán lo que, además de inestabilidad, reavivaría los riesgos de nuevos ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto, las autoridades iraníes advirtieron este martes de que tomarán "medidas legales" a partir de noviembre contra los buques de la compañía surcoreana Sinokor, en medio de una intensificación de los ataques de la República Islámica contra embarcaciones que considera "infractoras" en el estrecho de Ormuz.