El presidente de Portugal sobre las cargas policiales: "No me gustó lo que vi"

"No me gustó lo que vi en Lisboa", dijo hoy a los medios el jefe del Estado, quien aseguró que ha permanecido "activo y vigilante" ante los acontecimientos.

Preguntado por la violencia empleada por la policía y por si consideraba aceptable la intervención en los términos en que se produjo, Seguro respondió que serán los resultados de la investigación los que determinen esa cuestión. Añadió que espera que las pesquisas sean rápidas y no se prolonguen indefinidamente.

Sus palabras llegan después de que la Policía de Seguridad Pública (PSP) dispersara con porras y perros las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto durante la madrugada del domingo.

Los manifestantes no acataron las órdenes de retirarse y reclamaron su derecho constitucional a manifestarse. Según la PSP, las operaciones dejaron 33 heridos y 33 detenidos por desobediencia.

La Inspección General de la Administración Interna (IGAI) abrió este lunes un procedimiento para esclarecer las circunstancias de las dos intervenciones y evaluar la actuación policial. La defensora del Pueblo solicitó información urgente a la PSP para examinar si las operaciones fueron compatibles con el derecho de reunión y manifestación.

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Seguro defendió que los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y no a través de la violencia. Insistió en que la libertad y el respeto a la ley son "dos caras de la misma moneda" y sostuvo que la violencia no forma parte de la cultura portuguesa.

El presidente reconoció la legitimidad de quienes se manifiestan por una causa y preguntó qué impide a los manifestantes, al Gobierno y a los partidos políticos sentarse a conversar. También reclamó "tranquilidad y discernimiento" y sostuvo que su función no es "echar leña al fuego".

El presidente portugués situó el problema de la vivienda entre las urgencias del país y reclamó soluciones concretas para que las personas con menos ingresos puedan comprar o alquilar una casa.

Recordó que corresponde al Gobierno y al Parlamento decidir las políticas públicas y pidió a los partidos que dejen de atribuirse mutuamente la culpa y presenten propuestas.

El jefe del Estado anunció que escuchará a especialistas y a todos los partidos con representación parlamentaria, además de abordar la cohesión social en el Consejo de Estado, convocado para el próximo 2 de noviembre.