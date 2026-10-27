España deniega el 82,5 % de las 853 peticiones de asilo ya resueltas en la ciudad de Ceuta

MADRID. La ministra de Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, detalló este martes que, por el momento, se han formalizado 1.697 expedientes de protección internacional; de estos, 853 solicitudes ya están resueltos y más de 400 pasarán esta misma semana por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).

También dijo, en rueda de prensa, que más de 500 personas desistieron de la petición en algún momento de la tramitación y regresaron a Marruecos.

El caso

El 30 y 31 de julio entraron en avalancha más de 80.000 personas en Ceuta desde Marruecos, de las que una gran mayoría volvieron a ese país poco después.

No obstante, quedó un numero indeterminado de migrantes, entre magrebíes y subsaharianos, y la ciudad se ve afectada desde entonces por una grave crisis socioeconómica, con expresiones de malestar contra el Gobierno por su gestión.

Aparte de las solicitudes de protección internacional, Saiz informó de ya volvieron al país vecino 13.823 personas de las que aún permanecían en Ceuta: 13.215 de manera voluntaria, y 608 fueron expulsiones.

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En cuanto a los menores de edad, hay 3.560 atendidos en el sistema de protección local de Ceuta; otros 125 han sido reagrupados con algún familiar en el territorio peninsular español; 181 fueron reubicados fuera de Ceuta, en varias regiones, y se remitieron 87 expedientes para reagrupar a los menores con sus familias en Marruecos.

El Ejecutivo ha dispuesto 7.477 plazas temporales para acoger a los migrantes. En materia de seguridad, se han realizado 11.375 patrullas de vigilancia e información y 5.237 efectivos desplegados en la ciudad.