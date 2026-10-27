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Mundo
27 de octubre de 2026 - 22:00

Eurodiputados piden "reequilibrar" el comercio con China y mantener el diálogo

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Pekín, 28 oct (EFE).- Eurodiputados de visita en China defendieron este miércoles la necesidad de reequilibrar las relaciones comerciales con Pekín y mantener un diálogo "directo" con sus autoridades, después de reunirse la víspera con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, entre tensiones económicas entre ambas partes.

Por EFE
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El eurodiputado español Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular Europeo, aseguró en su cuenta de X que la postura europea es "clara": hay que "reequilibrar la relación comercial para que siga siendo beneficiosa para todos".

"Europa no puede seguir permitiendo un déficit de 1.000 millones de euros al día", agregó el parlamentario español, que también participó en el encuentro con Wang.

Por su parte, el eurodiputado alemán Engin Eroglu destacó en la misma red social la importancia de conocer las posiciones chinas sobre las relaciones comerciales bilaterales.

"Fue especialmente valioso conocer de primera mano la perspectiva del ministro", afirmó el presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con China, quien destacó que Wang expuso su visión de las negociaciones mantenidas recientemente con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Eroglu señaló que conocer cómo se desarrollaron esas conversaciones "desde la perspectiva china", así como las expectativas y la visión de futuro de Pekín, permitió obtener información relevante sobre las relaciones comerciales bilaterales.

"Las relaciones comerciales no pueden contemplarse de forma aislada. Están estrechamente vinculadas con la industria, la tecnología, la investigación, la seguridad y los acontecimientos geopolíticos", sostuvo.

El eurodiputado defendió la necesidad de escuchar directamente las posiciones chinas y evaluarlas en su contexto, "en lugar de juzgarlas desde la distancia", aunque no divulgó los detalles concretos de las conversaciones.

La delegación de 12 eurodiputados, encabezada por el presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, inició el martes una visita de tres días que también incluye Hangzhou y Shanghái (este).

Durante la primera jornada, la comitiva mantuvo asimismo encuentros con el embajador de la UE en China, Caspar Veldkamp, otros representantes diplomáticos europeos y miembros de la Cámara de Comercio de la UE en el país asiático.

La visita se produce después del reciente entendimiento entre Bruselas y Pekín sobre vehículos híbridos, que contempla, según fuentes comunitarias, un cupo inicial de 350.000 unidades anuales, aunque ambas partes mantienen distintas interpretaciones sobre su alcance.

También, llega después de que los líderes europeos reclamaran reforzar los instrumentos de defensa comercial del bloque ante los desequilibrios con China y de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara nuevas propuestas para diciembre.

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