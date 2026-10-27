Europa se daña a si misma y al mercado mundial con sanciones al gas ruso, denuncia Putin

"En los últimos años las empresas gasísticas rusas han encarado ciertas dificultades, incluido las restricciones impuestas por algunos países. En este sentido, quisiera recalcar una vez más que cualquier intento de excluir a Rusia del mercado mundial del gas o de obstaculizar el desarrollo de esta industria en nuestro país tiene graves consecuencias", aseveró.

Indicó que las políticas de sanciones de la UE contra el gas ruso repercuten en "precios prohibitivos a los consumidores finales extranjeros de gas, a las empresas y a los hogares".

"Esto es precisamente lo que estamos viendo ahora en Europa, que está perjudicando a su propia industria y a su esfera social al negarse a depender de la energía rusa", señaló el mandatario ruso, que aprovechó la ocasión para denunciar la voladura de los gasoductos Nord Stream en el Báltico, que calificó de "ataques terroristas".

Indicó que estas sanciones obstaculizan las exportaciones y excluyen grandes volúmenes de gas del mercado, "mientras que la demanda continúa siendo alta".

Por ello, llamó a los países del FPEG a "optimizar las rutas de transporte, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los países participantes del foro, mediante transacciones mutuas".

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Sostuvo que pese a las restricciones "Rusia es un participante clave en el mercado mundial del gas". "Ocupamos el primer lugar en el mundo en reservas de gas natural y el segundo en producción", dijo.

Sostuvo que Rusia ha creado un complejo de producción único que permite la diversificación del suministro, el desarrollo del procesamiento y la producción de productos químicos derivados del gas.

"Estamos aprovechando nuestra sólida base de recursos, nuestras capacidades científica e industrial para impulsar el crecimiento de nuestra economía nacional, al tiempo que actuamos como un proveedor responsable de gas al extranjero y un socio fiable y predecible", subrayó.

Recordó que el consumo de gas natural a nivel mundial aumentó un 1,2 % el año pasado, alcanzando los 4,2 billones de metros cúbicos, y aseguró que esta tendencia continuará, llegando hasta los 5,5 billones de metros cúbicos anuales en un futuro.

"El papel del gas natural como pilar de la energía, la industria y el sector agrícola mundiales, así como del sistema de comercio internacional, no hará sino fortalecerse", afirmó.

En ese contexto destacó la importancia de los países integrantes del GECF, que abarcan el 70 % de las reservas mundiales de gas natural y cerca del 40 % de sus exportaciones mundiales.