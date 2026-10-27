Eurovisión lamenta que Países Bajos tampoco participe en 2027 y espera su futuro regreso

"Lamentamos profundamente que la NPO (radiotelevisión pública neerlandesa) finalmente no participe en el Festival de Eurovisión de 2027. Entendemos su decisión y respetamos el profundo sentimiento que la ha motivado en los Países Bajos", indicó en un comunicado el director del festival, Martin Green.

Aunque la televisión pública de Países Bajos había anunciado inicialmente que regresaría al certamen en 2027, tras no participar en la edición de este año en protesta por la presencia israelí, finalmente se ha echado atrás, en vista de la oposición de varias cadenas públicas y las protestas de cientos de trabajadores.

"Reconocemos que actualmente existen opiniones profundas y sinceras sobre el certamen y que estas difieren considerablemente, tanto dentro de los países como entre ellos. No restamos importancia a ninguna de esas opiniones", aseguró Green.

Sin embargo, señaló el director de festival, la existencia de Eurovisión es "importante en un mundo dividido", ya que es "uno de los pocos momentos del año en que personas de toda Europa y de otros lugares se reúnen en torno a la música y la creatividad".

"Esperamos volver a dar la bienvenida a una participación neerlandesa cuando la NPO, sus miembros y su audiencia consideren que ha llegado el momento adecuado", concluyó Green.

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La televisión pública neerlandesa explicó que, tras mantener conversaciones con las distintas emisoras públicas, ha constatado que no existe suficiente respaldo para presentar un artista al festival del próximo año, por lo que ha decidido suspender los preparativos para la próxima edición, prevista para mayo de 2027 en Bulgaria.

A finales del pasado año las televisiones públicas de España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda se retiraron del festival como protesta por la presencia en éste de Israel, así que no participaron en la edición de 2026, celebrada en Viena y en la que la ganadora fue la artista búlgara DARA con su canción "Bangaranga".

La UER introdujo tras esa edición -en la que Israel fue segunda- cambios en la organización del festival que impedirán que se celebre en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles" (Israel o Ucrania podrían estar entre ellos), con miras a que los países retirados el pasado año cambiaran de opinión.

Sin embargo, Irlanda confirmó recientemente que continuará su boicot, mientras que en España e Islandia las directivas de sus radiotelevisiones públicas parecen inclinadas a mantenerlo también, a la espera de que lo confirmen a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable del concurso.