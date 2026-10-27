Fuerza antipandillas acusa a bandas haitianas de socavar operaciones con desinformación

"Las pandillas suelen utilizar rumores y narrativas falsas para socavar las operaciones de seguridad y generar confusión", manifestó la GSF en un comunicado en el que señaló que "la desinformación puede poner vidas en peligro".

Desde el 18 de agosto, día en que un vehículo que trasportaba a cuatro militares salvadoreños de la GSF fue emboscado en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, esa fuerza ha incrementado las operaciones contra esos grupos armados que controlan la mayor parte de la capital haitiana.

En esas operaciones se han producido varios enfrentamientos con muertos entre los pandilleros, que además han intensificado sus mensajes en redes sociales donde hacen alarde de sus armas y municiones, especulan con la suerte corrida por los salvadoreños e incluso lanzan advertencias al presidente de ese país, Nayib Bukele, y a sus hombres por su operación en Haití.

"La GSF lleva a cabo sus operaciones bajo reglas de enfrentamiento establecidas, diseñadas para minimizar los daños a la población", agregó la información.

Entre tanto, la operación de El Salvador está marcada por el hermetismo y aunque la semana pasada algunos medios haitianos informaron de que al menos 450 efectivos de ese país ya estaban en Puerto Príncipe, hay versiones no confirmadas de que el despliegue ya supera el millar de hombres.

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Esas versiones han sido imposibles de confirmar porque el Gobierno del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, no se pronuncia sobre la situación y el acceso al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, donde según algunas versiones han llegado en los últimos días aviones militares salvadoreños y estadounidenses con personal y pertrechos, no está permitido a la prensa.

"Seguiremos neutralizando, aislando y disuadiendo a las pandillas que amenazan a las comunidades y violan los derechos humanos", agregó la GSF, cuya creación fue aprobada hace un año por el Consejo de Seguridad de la ONU, que en septiembre pasado extendió su misión por seis meses más.

Esa fuerza multinacional está compuesta por más de 1.000 soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

Mientras tanto, la suerte de los cuatro militares salvadoreños que integran la GSF y cuyo contacto se perdió hace nueve días sigue siendo un misterio, aunque esa fuerza confirmó el pasado domingo que ha recibido restos humanos sin identificar que podrían ser de los desaparecidos, una posibilidad rechazada por Bukele.